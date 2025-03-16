Geçen hafta alınan farklı skor akabinde yaşanan gelişmeler sonucunda Kastamonu maçı bizim açımızdan adeta soru işaretiydi.

Moral olarak sıkıntı yaşadığımız bir dönemde grubun iddialı takımı karşında nelerin bizi beklediğini ya da nasıl bir reaksiyon vereceğimizi düşünürken açıkça biraz da korku vardı içimizde. Maça konuk takım istekli başladı. Biz ise önde pres yapıp rakibi hataya zorlama peşindeydik. Tabi bunda amaç alabildiğimiz topları çabuk kullanıp rakibi hazırlıksız yakalamaktı. Kastamonu takımı topu alınca da usta ayakların avantajı ile kalemize gelip tehlike oluşturduğu anlarda oldu ama hem onların vuruş beceriksizliği hem de bizim rahatsız eden müdahalemiz gol imkanı tanımadı. Oyunun geneline bakacak olursak zaman zaman iyi oynamaya çalışsakta konuk ekip daha net pozisyonlar buldu. Ersel bir atıp 2 net kaçırdı. Bizde ise zor girilen pozisyonda Fatih hem puanı kurtardı hem de mağlup olup abondene olmamızı engelledi. Fakat attığımız gol öncesi Ersel'e faul var maçın hakemi ya göremedi ya da es geçti. Buda bizim için ballı börek oldu. İsmail iki haftadır stoperde oynuyor ya da oynamaya çalışıyor ama o kadar. Oranın oyuncusu değil. Basit hatalar yapıyor. Bence teknik heyet yeni şablon oturtmaya çalışıyor. Fakat devşirme stoper işi sorun olacak gibi kanatlar ise geçen haftalara göre daha işlevsizdi. Buda oyun anlayışı ile ilgili kısaca rakibin şanssız bizim ise iyilik meleklerinin yanımızda olduğu bir maçta puanlar kardeş payı ile paylaşıldı. Fakat ligin devam ettiğini her maçın büyük önem arz ettiğini söylemeye gerek yok. Cumartesi Beykoz ardından hafta içi Fethiye maçları da oldukça önemli. Hep söylediğimiz gibi ne üst sıralarda ne de alt sıralarda işimiz yok. Sadece gelecek sezonun kadro ve mali yapılanması ile ne kadar disipline sağlarsak bu sezon için o kar kalacak gibi görünüyor.