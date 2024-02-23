Süper Amatör Ligi:

A Grubu: Lider K.Güvenspor, İnegöl’de O.Çakırlıspor’a karşı 2-1’lik galibiyet aldı. Bu 3 puan ile temsilcimiz geçen sene olduğu gibi adını tekrar play-off’lara yazdırmış oldu. Tebrikler Karadeniz Güvenspor camiası. Ligde 4.sırada yer alan Osmaniyespor deplasmanda lig ikincisi Şükraniyespor ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz sahadan 1 – 0 yenik ayrılınca az da olsa alt bölgeye yaklaşmış oldu. 4 haftadır kazanamayan Akhisar Demirspor, lig sonuncusu Kumyakaspor ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz bu maç 3 – 0 yenerek biraz soluklanmış oldu. Liderliği haftalardır bırakmayan K.Güvenspor, Bursa’da Hamitlerspor’a konuk olacak. Osmaniyespor evinde ligden düşmesi kesinleşen Kumyakaspor ile puan mücadelesi verecek. Temsilcimizin farklı kazanacağını bekliyorum. Akhisar Demirspor, İnegöl’de Yenişehir Belediyespor ile zorlu bir maça çıkacak. Yenen taraf biraz moral bulacaktır.

B Grubu: Bitime 6 hafta kala play-off’u garantileyen Alanyurt Gençlik bu hafta 3 – 0 hükmen kazandı. Kurtuluşspor evinde HD Osmangazispor ile zorlu bir maça çıktı. Temsilcimiz 1-0 ve 2-1 öne geçtiği maçta 1 puanı zor aldı. Uzatma dakikalarında yediği golden sonra da rakip adına direkten dönen bir top gol olmadı. Sarı Kırmızılı ekip ilerleyen haftalara biraz rahat girebilmesi için 3 puan almak zorundaydı. Lider Alanyurt Gençlik 2 haftayı maç yapmadan geçirdikten sonra sahasında Kestel Belediyespor’u konuk edecek. Kurtuluşspor deplasmanda Mudanyaspor ile zorlu bir maça çıkacak.

C Grubu: Orhaniyespor deplasmanda lige tutunmaya çalışan Hürriyetspor’u 4-0 yenip play-off’a biraz daha yaklaştı. Gençlergücü bu BAY geçmişti. Orhaniyespor bu hafta BAY geçecek. Gençlergücü sahasında Fatihgücüspor’u misafir edecek.

2. Küme: Geçen hafta 2. küme maçları da başladı. 6 grupta 53 takım arasında İnegöl’den hiçbir takım yok. Ilgarspor, İsaörenspor, Turgutalpspor bu lige girmediler. Uzun yıllar sonra ilçemizde bu heyecan yaşanmayacak. Belki de tarihte ilk defa 2. kümede bir takımımız yok. Bununla ilgili iki düşünce ortaya çıkıyor. Birincisi; ilçemizde amatör futbol diğer ilçelere göre gelişmiş olup ilgi, bütçe, kalite daha fazla olduğu için bu kümede az kulübümüz kaldı. İkincisi ise bu kümede yer alması gereken kulüplerimizin isteksizliği, ilgisizliği olarak düşünebiliriz.