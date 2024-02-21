Geçtiğimiz hafta evinde seyir zevki yüksek bir maçta Somaspor’u tek golle geçen temsilcimiz İnegöl spor bu galibiyetin morali ile Pazar günü ilk maçta 5 golle geçtiği Play-off sınırına yakın puana sahip içeride kaybedip deplasmanlarda kazanan Menemenspor’a konuk olduğu maçta kötü ve etkisiz bir oyunla kaleci Bekir’in iyi direnmesine rağmen kalesinde gördüğü 3 golle Maalesef deplasman fobisini yine yenemeyerek evine eli boş döndü. Bu mağlubiyetle 10 sıraya gerilerken Play-off sınırındaki 42 puanlı İskenderun ve Menemen spor ile puan farkı 9 oldu. İnegöl spor bu mağlubiyetle Play-off iddiasını zora soktu. Ancak geride oynanmamış 12 maç ve 36 puan var. Umarım bu kalan 12 maçtan gerekli puanları alarak Play-off’u yakalar. İnegölspor’un bu kadar tecrübeli kadrosu, tecrübeli teknik direktörü ve maddi ve manevi tüm imkanlarını seferber eden yönetimi ve de her maçta ikinci kuvveti müthiş taraftarı ile Deplasmanlarda aldığı bu kadar kötü sonuçlar İnegöl’e yakışmıyor.

Rakip Menemenspor, sezona kötü başlayarak sallanınca teknik direktörlüğü görevine tecrübeli ve medyatik Yılmaz Vural’ı getirdi. Yılmaz Vural ile içeride başarısız sonuçlar almasına rağmen deplasmanlarda bir hayli başarılı oldu. Menemen takımı iç sahadaki başarısızlığını İnegölspor’umuz ise dış saha fobisini yenmek için çıktıkları 6 puanlık bu maçta ev sahibi 3 gol atarak kazandığı bu maçla iç saha fobisini yenerken İnegölspor kalesinde gördüğü 3 golle ve deplasmanlarda oynadığı aynı nakarat oyunla deplasman fobisine bir kez daha yenik düştü. Menemen takımı aldığı bu galibiyetle play-off sınırındaki yerini korudu.

İnegölspor’umuza gelince teknik heyet maça kalede Bekir, geride Yusuf Talum-Kadir-Mete-Orhan, ortada M.Samet-Uğur-Yusuf Kocatürk, ileride Ömer-Nadir-Serhat tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Yusuf Kocatürk’ün yerine Furkan, M.Samet’in yerine Emirhan, Yusuf Talum’un yerine Berat, Mete’nin yerine Ferhat’ı oyuna aldı. Bu değişiklikler 2.yarıda biraz toparlanmasına neden oldu. Ancak devamını getiremeyince beklediğimiz golleri bulamadı. İnegölspor maça özellikle orta sahada etkisiz başlayınca forvetimiz de iyi toplar gelmeyince oyundan düştü. Bunun sonucunda rakip takım 2. ve 3. bölgede oyunun üstünlüğünü alarak İnegölspor kalesine dalga dalga gelmeye başladı. Aradığı golü de ilk 10 dakikada bulunca geriye çekilmek yerine ilk maçta yedikleri 5 golün rövanşını almak için maçın başından sonuna kadar sağlı sollu müthiş ataklar geliştirdi. 8-9 tane net gol pozisyonundan sadece 3 ünü gole çevirebildiler. Aksi halde temsilcimiz İnegölspor daha farklı bir hezimetle evine dönebilirdi. Oyuna hakim olmayan, ikili mücadeleleri kaybeden, yardımlaşmayan, sanki ilk defa yan yana oynuyormuş gibi uyumsuz bir oyun sergileyen temsilcimiz bu oyunla doğal olarak evine eli boş dönmekten kurtulamadı. İnegölspor’da kaptanımız kaleci Bekir kalesine yağmur gibi gelen rakip ataklara iyi direndi ancak 3 gol yemekten kurtulamadı. Bekir’in dışında bu maçta görevini yapan oyuncumuz yoktu.

Sonuç olarak İnegölspor Soma galibiyeti moraliyle hazırlandığı ve deplasman fobisini yenmek amacıyla çıktığı bu adeta 6 puanlık maçta oynadığı kötü oyunla bir kez daha deplasman fobisine yenik düşerek evine eli boş döndü. Play-off sınırındaki bu takımla oynadığı maçta galip gelerek play-off sınırına yaklaşmayı planlayan temsilcimiz bu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla bunu başaramadı. Bu mağlubiyeti maddi ve manevi desteğini esirgemeyen yönetimi, tecrübeli teknik heyet ve 2.kuvvetimiz tribünler hak etmiyor. Bu gerçeği oyuncu kardeşlerimiz ne zaman idrak edecek. Teknik heyet mevcut kadrodaki tüm oyunculara şans veriyor. Kadrodaki gençler yedek kulübesinde yatıyor. İçeridekileri zorlamıyor. Bu durumda bundan sonraki maçlarda bizim alt yapımızdan gençlere şans verilsin. Böylece belki gelecek yıl için 3-5 tane gencimiz A takıma yetişir. Mevcut bu tecrübeli oyuncu kadromuza soruyorum Bir deplasmana U19 TAKIMIMIZ GİTSİN belki bu deplasman fobisini onlar yener. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun önümüzdeki hafta 148 Bin TL ve 1 maç seyircisiz oynama cezasının ardından yine 21 Bin TL 1 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle evimizde boş tribünlere oynayacağı Denizli maçında başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”.