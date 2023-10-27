Tarihi bir haftadayız. Hafta sonu güzel maçlar bizi bekliyor. Hele Pazar günkü maçlar heyecan uyandırıyor.

Ancak asıl heyecan uyandırması gereken Türkiye Cumhuriyetimizin 100 yaşında olması. Bu gurur bizim, bu onur bizim. Nice yüzyıllar var olman dileğiyle TÜRKİYE. Cumhuriyetimizin 100. yılında sahalarda olmak ne güzel, ne özel.

PEK TADIMIZ YOK

Süper Amatör Ligi:

A Grubu: Lige üç puanla başlayan K.Güvenspor deplasmanda lider Yenişehir Belediyespor ile zorlu bir sınava çıktı. Bordo – Mavili ekibimiz sahadan 2 – 0 yenik ayrıldı. Osmaniyespor evinde Hamitlerspor’a karşı ilk galibiyetini almaya çalışsa da bunu başaramadı. Müsabaka başladığı gibi 0 – 0 bitti. Akhisar Demirspor, İnegöl’de ilk hafta puanla tanışamayan Orhanelispor’u konuk etti. Karşılaşma 3 – 3 bitti. Üçüncü haftada K.Güvenspor evinde puan kaybı olmayan Tütünspor’u misafir edecek. Osmaniyespor uzak deplasmanda renktaşı Orhanelispor’a karşı oynayacak. Akhisar Demirspor Bursa’da Demirtaşspor’a karşı ilk galibiyeti için mücadele edecek.

B Grubu: Liderlik koltuğuna ilk hafta oturan Aydın Ungan’ın öğrencileri grupta en güçlü rakip olarak gözüken Fethiye İdman Yurdu ile Bursa’da karşılaştı. Maç 1 – 1 bitince puanlar paylaşılmış oldu. Mobilya Kurtuluşspor 50. yılındaki ilk resmi maçında Orhangazi’de köklü kulüp Gençlerbirliği ile puan mücadelesine çıktı. Karşılaşmayı ev sahibi 1 – 0 kazandı. Ancak rakip takım esame listesinde önemli bir hata yapınca Kurtuluşspor itirazda bulundu. Sonuç yakında belli olacak. Alanyurt Gençlik sahasında HD Osmangazispor’u misafir edecek. Kurtuluşspor 50. yılındaki sahasındaki ilk maçta 4 puanlı Keles Gençlik ile karşılaşacak.

C Grubu: Orhaniyespor bu hafta İnegöl’ de Fatihgücü’nü 4 – 1 yenerek liderlik keyfini sürdürdü. Gençlergücü, Bursa’da Bursa 1326 Futbol Kulübü’nden puan veya puanlar almak için savaştı ancak bunu başaramadı. Müsabakada ev sahibi 4 – 0 galip ayrıldı. Liderliğe iyi alışan Orhaniyespor, üçüncü maçında Bursa’nın en köklü kulüplerinden Zaferspor’a karşı terleyecek. Gençlergücü bu hafta 3 – 0 hükmen kazanacak.

1.Küme:

3.Grup: Ligin üçüncü haftasında Anadolu FK - Cerrahspor derbi maçına sahne oldu. Alanyurt Sahasında maçta gol sesi çıkmadı. Anadolu FK, İnegöl’ de grubun güçlü takımlarından Cihanspor ile karşı karşıya gelecek. Cerrahspor ligde pek tadı olmayan Saruhanlarspor ile Bursa’da oynayacak.

4. Grup: Liderliği alan Yenicespor aynı puandaki Barbarosspor ile deplasmanda karşılaşıp sahadan 4 – 1 yenik ayrıldı. Gençlergücü, İnegöl’de Yavuzselim Gençlerbirliği’ni ağırladı. Tecrübeli olan konuk ekip 3 – 0’lık galibiyetle İnegöl’den ayrıldı. Yenicespor bu hafta sahasında lig üçüncüsü İznik Elbeyli Üzümspor’u misafir edip yenmek isteyecektir. Gençlerle sahaya çıkan Gençlergücü deplasmanda Bursa Merinosspor’a karşı puan için sahaya çıkacak.