Bazen en çok özlediğimiz şey; ne oynadığımız oyunlar, ne tattığımız şekerler… Asıl özlediğimiz, o günlerdeki masumiyet.

O masumiyet ki…

Bir yaz akşamında mahalle sokaklarında yankılanan kahkahalar,

kızarmış yanaklarla eve dönüşler,

annemizin kapıdan “Yemeğin hazır!” diye seslenmesi…

Sıcacık mutfak kokusuna karışan çocuk sesleri…

Ve sanki dünya sadece o dar sokaktan ibaretmiş gibi hissetmek.

Mahallede kendi kurduğumuz oyunların heyecanı…

Gazoz kapaklarından kurduğumuz hayaller…

Taşların üzerine tebeşirle çizdiğimiz dünyalar…

Arkadaşlıkların hesapsızlığı…

Hayallerin, gözümüzün önünde büyüyen renkli balonlar gibi gökyüzüne yükselmesi…

Oysa şimdi dönüp bakınca…

Anmaya değer ne çok anı var çocuklukta;

ama bugün, aynı değeri taşıyan çok az şey kaldı.

Artık ne sokağın o kokusu var,

ne de akşamüstü pencereden duyduğumuz o tanıdık sesler…

Yerini telaşlı adımlar, bitmeyen işler ve sanal sohbetler aldı.

Televizyonun karşısına en son 15 yaşımda oturmuşum.

Ne aile sıcaklığını anlatan diziler…

Ne de gerçekten güldüren sahneler kalmış.

Ekranda gördüğüm tek şey: bitmeyen şovlar.

Her şey abartılı, her şey fazlasıyla sahnelenmiş.

Gerçeklik, ekran ışığında eriyip gidiyor.

Ve belki de en ağır olanı…

En güzel yaşlarımda arkadaşsız kalmak.

Çünkü öğrendim ki;

sahteliğin içinde boğulmamak için,

yalnızlık bazen en güçlü liman olabiliyor.

Bir insanın kendiyle dost olmayı öğrenmesi,

bazen kalabalıklardan daha büyük bir zenginliktir.

Sessizlik, bazen en değerli yoldaştır.

Kavak Yelleri’nde Efe’nin dediği gibi:

“Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor artık

Delice esiyor kavak yelleri

Çocukluk elden yitip gidiyor artık

Çocukluk uzaklarda kaybolan bir gemi

Cesaret, aşk, kaygı derken

Bir sancı kapladı tüm gövdemi

Oysa biz daha dün hipotenüsü çözememiştik

Nereden çıktı bu havuz problemi?”

Ve işte bu yüzden…

Çocukluk, sadece anılarımızda değil,

kalbimizin en korunaklı yerinde saklı kalan bir liman.

Oraya her sığınışımızda, içimizdeki çocuğu yeniden buluyoruz.

Belki de büyümek, içimizdeki çocuğu kaybetmeden yola devam edebilmek…

Ve belki de bu, yaşamın en güzel yanı.