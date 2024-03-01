Süper Amatör Ligi: Alanyurt Gençlik, K.Güvenspor play-off’ları garantiledi. Şükraniyespor, İznikspor, Fethiye İdman Yurdu bu hafta ilk hedeflerine ulaşabilir. Geriye sadece Orhaniyespor kalıyor. Temsilcimiz de bu saatten sonra pes edemez. Play off’larda üç İnegöl takımının olması ne güzel olur. Umarım derbiler İnegöl’de oynanır.

A Grubu: Liderliği haftalardır bırakmayan K. Güvenspor, Bursa’da Hamitlerspor’a konuk oldu. Maçta temsilcimiz 3-1 galip geldi. Bu galibiyetle K.Güvenspor yedide yedi yapmış oldu. Osmaniyespor evinde ligden düşmesi kesinleşen Kumyakaspor ile puan mücadelesi verecekti ancak rakip maça gelmedi. Temsilcimizin farklı kazanacağını bekliyorduk. Akhisar Demirspor, İnegöl’de Yenişehir Belediyespor ile karşılaştı. Temsilcimiz 8 – 0 mağlubiyetle şok yaşadı. Lider K.Güvenspor, İnegöl’de Orhanelispor maçına çıkacak. Osmaniyespor deplasmanda Yenişehir Belediyespor ile karşılaşacak. Akhisar Demispor belki de sezonun en zorlu maçına çıkacak. Siyah Beyazlı ekip Tütünspor’a konuk olacak.

B Grubu: Lider Alanyurt Gençlik 2 haftayı maç yapmadan geçirdikten sonra sahasında Kestel Belediyespor’u konuk etti. Sahadan 4 – 2’lik galibiyetle ayrılan temsilcimiz oldu. 50. yılında hayal kırıklığı yaşayan Kurtuluşspor deplasmanda Mudanyaspor ile çok önemli bir maça çıktı. Maçı ev sahibi 2 – 1 kazandı. Bir puan Kurtuluşspor için iyi olacaktı. Alanyurt Gençlik, Bursa’da Millet Göçmenspor karşısında galibiyete odaklandı. Kurtuluşspor bu hafta 3 – 0 hükmen kazanıp Keles Gençlik’in kaybetmesini isteyecek.

C Grubu: Orhaniyespor bu hafta BAY geçti. Gençlergücü sahasında Fatihgücüspor’u 3 – 2 yenip ligde kalma ümitlerini sürdürdü. Bu 3 puan çok gerekliydi. Orhaniyespor yaklaşık 3 ay sonra Mesudiye Sahasına çıkabilecek. Hergele Meydanı temsilcileri için hasret bitiyor ve takımlarına kavuşuyorlar. Temsilcimiz sahasında Bursa 1326 FK’yı konuk edecek. Gençlergücü, deplasmanda Zaferspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Gençler kesinlikle bu maçı kaybetmemeli.