Ülkemizde son günlerde hayvanlarla ilgili birçok haber gündemimizden düşmüyor maalesef.

Bize türlü türlü faydaları olan ekosistemimizin en değerli parçalarından olan hayvanlara yapmadığımızı bırakmadık nedense. Düzensiz avlanma, zevk için öldürme, derilerini yüzüp gösterişli elbiseler yapma ve daha niceleri. Yazımızın başlığından da anlaşılacağı gibi yetmedi bir de onları doğal yaşamlarından kopartıp onları dört duvar arasına hayvanat bahçelerinde hapsettik suçsuz ve günahsız bir şekilde. Allah tarafından doğuştan verilen hayvani yetilerini hayvanat bahçesine koyarak yetilerinin körelmesine sebep olduk. Bizim onlara yaptığımız kötülükleri empati yapıp hayvanlarla yer değiştirirsek acaba hoşumuza gider miydi? Öz vatanlarından dünyanın çeşitli yerlerine sergilemek için doğal yaşamlarından kopartılıp hayvanat bahçelerinden insanların göz zevkine hitap etmek için yapay ortamlara hapsettik.

Bir zevk uğrana bütün hayvanları bir araya topladık ve adına hayvanat bahçesi dedik. İsmini hayvanat bahçesi değil de, hayvanat hapishanesi koysaydık daha doğru olmaz mıydı?

Hayvanlar yüce Allah'ın sessiz kullarıdır. Hiçbir hayvan, kendi türüne işkence yapmaz. Hayvanlar, insanları hayal kırıklığına uğratmazlar çünkü onların sevgileri nettir. İnsanoğlunun hayvanlardan öğreneceği çok şey vardır. Sevgi, sadakat, arkadaşlık ve daha niceleri.

Gelin içimizdeki canavara dur diyelim. Onlar için bir şeyler yapalım. Onları doğal yaşamlarına bırakalım.

Sokak hayvanlarını da unutmayalım.

Bir kap su, bir kap mama ve çokça sevgi.