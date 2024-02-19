Ligin ilk yarısında iç sahada kelli felli Menemen takımını 5 golle uğurlarken bir anlamda o maçla birlikte iç saha terminatörluğü de başlatmıştık.

Tabii o maçın ardından uzun haftalar geçti. Biz umduğumuzdan geri kaldık. Hatta deplasman karnesiyle de sınıfta kalmıştık. Biz deplasmanda kötü iken Menemen ise iç sahada sorun yaşıyordu. Bakalım biz işi tersine çevirecek miyiz diye umut ederken yine rakibi hayata biz döndürdük.

Kısaca menemen acılı mı acılı çıktı bu defa. Maça durgun mu durgun başladık. Bir o kadarda kötü. Özellikle orta saha gününde değilken bekler ise izinli gibiydi. Her Menemen atağı gollük pozisyona döndü. İlk yarıda adeta farktan kurtulduk derken 2.golü yedik. Hemen Nadir ile umutlandığımız golü bulduk. Aslında kader bize yardım etmek isterken, biz bu ikramı hep çevirdik geriye.

2.yarı Yusuf Furkan değişikliği işimize yaradı. Maça ortak olduk. Uzun toplarla zaman zaman kale içinde sürpriz aradık. Olacak mı diye beklerken, penaltı kırmızı kart geldi. Maçta o anda bitmiş oldu. Bize göre bitmişti. Fakat 10 dakikalık uzatmada rakip net 4 gol pozisyonu kaçırdı. Tarihi farktan döndük. 2 net pozisyonu ise kaleci Bekir çıkarttı.

Kısaca hak eden kazandı. Biz umudu öteledik ama nereye işte onu bilen yok…