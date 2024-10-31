SÜPER AMATÖR LİGİ

A Grubu: Anadolu FK Süper Amatör Küme tarihindeki ilk deplasman maçında Bağlarbaşıspor ile 1 – 1 kaldı. Temsilcimiz 1 – 0 geriye düşse de maçtan kopmayıp bir puana ulaştı. Temsilcimiz bu hafta İnegöl’ de Şükraniyespor ile karşılaşacak.

B Grubu: Ligin ikinci haftasında Kurtuluşspor kendi sahasında Küplüpınar Yeşildağspor ile üç puan mücadelesine çıktı. Ev sahibi Kurtuluşspor’un daha baskın olduğu ve penaltı kaçırdığı maç 0 – 0 bitti. Akhisar Demirspor, Bursa’da Arabayatağıspor’a 3 – 1 kaybetti. Kurtuluşspor bu hafta Bursa’da Tütünspor’a konuk olacak. Lig sonuncusu Akhisar Demirspor evinde kendisi gibi puanı olmayan İznik Elbeyli Üzümspor ile karşı karşıya gelecek.

C Grubu: Orhaniyespor bu hafta Mesudiye Sahasında renktaşı Zaferspor ile karşılaştı. Orhaniyespor sahasında 4 – 1’lik galibiyetle rakiplerine gözdağı verdi. İlk haftayı BAY geçen Alanyurt Gençlik ilk maçta deplasmanda BAL’dan geçen sene düşen Görükle İpekspor ile 2 – 2 berabere kalıp ilk maçında ilk puanına ulaştı. Bu hafta bu grupta derbi var. Bu derbi bu sezonun ilk derbisi olacak. Kırmızı Beyazlı iki ekip arasında 50. yılını yaşayan Orhaniyespor’u favori olarak görüyorum. Ancak İnegöl derbileri sürprize açıktır.

CERRAHSPOR’DAN BEŞ GOLLÜ GALİBİYET

1.KÜME

1.Grup: Yenicespor üçüncü maçında evinde Şirinevlerspor’u misafir edip sahadan 2 – 1 galibiyetle ayrıldı. Böylece temsilcimiz ilk galibiyetini almış oldu. Yenicespor bu hafta deplasmanda Harmanıckspor’a konuk olacak.

2. Grup: Mobilyaspor ligin üçüncü haftasında lig sonuncusu Çırpangücü’ne 3- 0 yenilerek lig sonunculuğuna düştü. Temsilcimizin bu maçtan en az bir puan almalıydı. Mobilyaspor dördüncü maçında Bursa’ da iki galibiyeti olan Uludağspor ile kozlarını paylaşacak.

3.Grup: Doğanspor bu hafta deplasmanda Altınayakspor’u 2 – 0 yenip puanını altıya çıkardı. Asırlık Çınar Doğanspor evinde Bursa’nın köklü kulübü Duaçınarıspor’u yenme hesapları yapacak.

4.Grup: Süper kümeye çıkma hedefindeki Cerrahspor, İnegöl’de bu sezon iyi bir takım kuran Livanespor’a 1 – 0 kaybetti. Yeşil – Beyazlılar ekip deplasmanda 5 – 3’lük güzel bir galibiyet aldı. Cerrahspor, İnegöl’de grup ikincisi Hamitlerspor’u misafir edecek.

5.Grup: Geçen sene küme düşen Gençlergücü ilk maçında Keles Gençlik ile karşılaştı. Sahadan 1 – 0 yenik ayrılan Gençlergücü bu hafta İnegöl’de Vatanspor’ u 2 – 0 yenip ilk üç puanına ulaştı. Gençler bu hafta Yeni Karamanspor’a 4 – 0 kaybetti. Gençler bu hafta Gürsu Yenidoğanspor ile puan mücadelesine girecek.

ANILARLA FUTBOL

Mehmet Altan yani Minik, İnegöl‘ün sevilen, esprili, herkesle şakalaşabilen, dev cüssesinde çok temiz bir kalbi olan eski futbolcu abimizdir. Kurtuluşspor‘da daha doğrusu İnegöl‘de 2 - 3 sezon futbol oynamasına rağmen kendi döneminde tüm Bursa‘nın en iyi kalecileri arasında ün yapmıştır. Çoğu futbolcu gibi ''Minik'' de zamanla kilo aldı ve daha heybetli bir görünüme sahip oldu. O dönemde profesyonel takımlara yurt dışından oyuncu tavsiye eder. Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Bayram Bektaş'ın da Türkiye' de futbol oynamasına katkısı olmuş, arkadaşıdır. Yine yurt dışından bir oyuncuyu Galatasaray'a tavsiye için Fatih Terim ile görüşmeye Florya tesislerine gitmiştir. Hal hatırdan sonra Minik Mehmet, Fatih Hoca‘ya 'Hocam, ben de eskiden profesyonel futbolcuydum, şimdi bıraktık, oynamıyoruz artık' der. Fatih Terim şöyle bizim Minik'i bir süzdükten sonra şöyle der:

-İsabet olmuş, doğru bir karar vermişsin!