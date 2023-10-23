Sarıyer maçının ardından zor bir deplasmana çıkan İnegölspor, bu maçtan da alnının akıyla ayrılarak takım olma yolunda büyük bir adım daha atmış oldu.

Kazanarak puan sıralamasında da kendini orta sıralara getiren Bordo-Beyazlılar Düzce deplasmanında galibiyet adına hemen hemen futbolun tüm doğrularını yerine getirdi. Yine bana göre maçın bitimine yarım saatten fazla bir süre varken sahada 2 dinamik oyuncu Arda ve Furkan'ı aynı anda oyundan çıkması yanlıştı. Fakat onların yerine giren Samet’in ve ilerde çift forvete destek anlamında oyuna dahil edilen Batuhan’ın topu Düzce yarı alanında tutma adına faydalı olmaları bu değişikliklerin bir ölçüde yerinde olduğunun da altını çizelim. Ama şunu da atlamak olmaz 62.dakikada rakibin 10 kişi kalması da ekmeğimize yağ sürdü.

Bunca yıldır futbol izleyen biri olarak şunu söyleyebilirim ki, 10 kişi kalan bir rakip anca bu kadar yerle bir olduğunu ilk kez gördüm. Maçın son yarım saati tamamen bizim üstünlüğümüzle geçti. Atılan gollerin hepsi organize gelişen ataklarla geldi. Bu maçta takım kondisyonu üst düzeydeydi. Daha önceki haftalara göre de takım olarak uyumlu bir portre çizmiş olduk.

Şimdi bu maç sonrası yukarı ile irtibatın kopmaması adına kalan maçların önemi daha da arttı. Fakat biliyoruz ki mali anlamda yönetim çabalasa da sıkıntı var ve bu noktada başta Belediye Başkanımız Alper Taban olmak üzere şehrin dinamiklerini büyük görev düşüyor. Ama burada ilk ateşi Başkan Taban yakacaktır ve bu işin olmazsa olmaz kuralıdır. Yani bu takım bir yerlere gelecekse ciddi para girişi sağlanmalı. Bunu da yönetim bir yere kadar yapabiliyor sonrası ise tünel gibi. Bunun için Sıra Artık Başkan da ve Başkan mutlak surette destek konusunda yardımcı olmalı. Aksi taktirde taşıma suyla değirmenin döneceği tarih belli ki, buda bizi anca kimsenin tatmin olmayacağı yere götürür.